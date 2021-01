Andrea Delogu e Francesco Montanari: amore al capolinea?

Andrea Delogu e Francesco Montanari si sono conosciuti nel 2013.

La coppia ha detto sì il 23 maggio 2016.

La crisi tra la Delogu e Montanari avrebbe avuto inizio durante il lockdown.

Sposi dalla primavera 2016, Andrea Delogu e Francesco Montanari si sarebbero lasciati. A parlare della situazione coniugale della conduttrice e dell’attore ex interprete del Libanese in Romanzo Criminale ci hanno pensato sia Giornalettismo sia Dagospia. Secondo le indiscrezioni più accreditate, la crisi sarebbe cominciata durante il lockdown.

Gli indizi social

Sono diversi gli indizi social che, da diverso tempo, non sono sfuggiti agli utenti.Tra questi è possibile citare l’ultima foto di coppia condivisa dalla Delogu, uno scatto che risale ormai al 20 ottobre e che la vede, accanto a Montanari, parlare de Il Giocattolaio, spettacolo teatrale che li ha visti calcare il palcoscenico in coppia.

Inoltre, il 29 dicembre 2020 la conduttrice ha pubblicato, sempre su Instagram, un selfie accompagnato da una caption in cui parla di “un periodo complicato e in salita”.

Montanari e la Delogu, la cui storia è iniziata nel 2013, a quanto pare non vivono più sullo stesso tetto. Anche in questo caso, si tratta di indizi social: ai follower, infatti, non sono sfuggiti i numerosi scatti della Delogu in una casa diversa da quella sua e di Montanari.

Reduce dal successo di Ricomincio da RaiTre, produzione che l’ha visto condividere il palco con Stefano Massini, la Delogu non ha commentato in alcun modo le indiscrezioni sulla sua situazione sentimentale. Lo stesso vale per Montanari.

Non resta che attendere per vedere se davvero il loro amore, consacrato nel 2016 con T’Appartengo di Ambra come colonna sonora (la Delogu ha dedicato il brano al marito durante la cerimonia), è giunto al capolinea o meno.

