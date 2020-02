Andrea Rizzoli, chi è il figlio di Eleonora Giorgi

Andrea Rizzoli è frutto dell’amore di Eleonora Giorgi e l’imprenditore Angelo Rizzoli. Classe 1980, porta il nome del nonno. È nato a un anno dal matrimonio dei genitori, che si sono poi separati a causa di alcuni scandali che hanno coinvolto il padre. Negli anni successivi, l’attrice si è allontanata dal mondo dello spettacolo.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello Vip: la delusione e le accuse del marito di Adriana Volpe

Dopo la fine della storia con il padre di Andrea, Eleonora ha avuto una relazione con il collega Massimo Ciavarro, il loro amore li ha portati alle nozze e alla nascita del secondogenito Paolo Ciavarro, al momento recluso nella Casa del Grande Fratello Vip, e precedentemente impegnato nel programma condotto da Barbara Palombelli, Forum.

Andrea Rizzoli è molto riservato e non ama lo show business, tanto da non avere (almeno per il momento) né il profilo Instagram, né quello Facebook. Di lui però ha parlato indirettamente il fratello, confrontandosi con la coinquilina Adriana Volpe.

Di lui ha detto: «Con Andrea ho un ottimo rapporto. Ci siamo un po’ allontanati, cioè ci vediamo molto meno. Non l’ho mai visto come un fratellastro, una parola tra l’altro bruttissima. Non ne parlo molto così come di mio padre».

LEGGI ANCHE: Pupo, chi sono le tre figlie del cantante e opinionista del Grande Fratello VIP

Il primogenito di Eleonora Giorgi è un imprenditore che, nel 2014, è finito sui giornali per il matrimonio con Alice Bellagamba, attrice ed ex concorrente di Amici, il programma condotto da Maria De Filippi. «È la donna della mia vita. La mattina è come svegliarmi al fianco di un piccolo sole», aveva dichiarato il giorno delle nozze.

La loro unione, però, non è durata molto, la separazione è arrivata dopo poco tempo dalla luna di miele. A raccontare le motivazioni è stata proprio l’attrice, parlando del suo malessere e dei suoi dubbi.

«Sentivo di non stare bene. Mi sentivo in gabbia e ho pensato: ‘Meglio lasciarlo adesso che quando la famiglia si allargherà e ci saranno dei figli’. Non c’è mai stato un altro, e nemmeno un motivo scatenante, o un litigio. Semplicemente non provavo più nulla, se non stima e affetto», ha dichiarato.

LEGGI ANCHE: Valerio Staffelli, chi è la figlia Rebecca.