Andrea Roncato, la rivelazione shock sull’addio alla Orlando

Stefania Orlando è una delle inquiline del Grande Fratello Vip 5. Conduttrice e cantante, negli anni ’90 è stata sposata con Andrea Roncato. Oggi le loro strade si sono separate: la Orlando è felice accanto al marito Simone Gianlorenzi, mentre Roncato è sposato con Nicole Moscariello, madre dell’attrice Giulia Elettra Gorietti.

L’attore di San Lazzaro di Savena, ospite nel corso della puntata di Live – Non è la D’Urso, ha svelato un dettaglio sul rapporto con l’attuale inquilina del loft di Cinecittà.

Andrea Roncato: “Stefania Orlando aveva un altro”

“Tra me e Stefania finì perché lei aveva un altro”: queste le parole di Andrea Roncato, che ha raccontato dell’epilogo del loro rapporto matrimoniale durato due anni. L’attore, classe 1947, ci ha tenuto a precisare che la sua attuale consorte non ha nulla contro la Orlando. In un’intervista rilasciata qualche anno fa, l’inquilina del GF aveva infatti sottolineato che, a suo avviso, forse la nuova compagna di Roncato “non ama le famiglie allargate”.

A mia moglie non interessa di Stefania. Semmai dovesse preoccuparsi di qualcuno, non è certo di Stefania. Quando eravamo sposati, mi sono assunto sempre tutte le colpe, e mi è andata bene così. Forse ho sbagliato io con lei.

Non resta che attendere l’eventuale replica della Orlando a queste parole dell’ex marito.

