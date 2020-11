Angela Chianello, più nota come Angela da Mondello, ha firmato un contratto con Lele Mora. La donna, protagonista del tormentone estivo “Non ce n’è Coviddi”, è reduce dalle riprese del suo contestatissimo brano d’esordio, “ispirato” proprio alla frase che, dopo alcune dichiarazioni rilasciate a un’inviata di Barbara D’Urso, l’ha resa famosa.

Angela da Mondello: il video con Lele Mora

Il video della stipula dell’accordo tra Angela Chianello e Lele Mora è stato pubblicato sui social media. Tramite il suo profilo di Instagram, l’agente – ed ex agente – di alcune delle più grandi star dello showbiz italiano ha detto la sua in merito a questa collaborazione.

Nella vita tutti hanno bisogno di un po’ visibilità, tutti. Credo che lei abbia sofferto tanto, un minuto di visibilità va dato a tutti, anche a Angela.

LEGGI ANCHE: Lele Mora dalla D’Urso: “Tra me e Corona c’è stata una grande passione”

Nonostante questo accordo, Mora non è l’agente di Angela. A specificarlo ci ha pensato lui stesso. L’impresario 65enne – ha compiuto gli anni lo scorso 31 marzo – ha sottolineato che a ricoprire il ruolo sono altre persone e che lui ha contribuito assieme ad Antonino Lombardo, ex ballerino di Amici, a dare vita al pezzo Non ce n’è, che su YouTube sta già facendo il pieno di visualizzazioni.

LEGGI ANCHE: Lele Mora su Massimiliano Morra: “Non è gay ma ha avuto una storia con un uomo”