Angela da Mondello si pente e fa marcia indietro: “Il Covid c’è”

“Non ce n’è Coviddi”: con questa frase, pronunciata davanti ai microfoni di un’inviata Barbara D’Urso, la signora Angela Chianello è diventata una delle protagoniste della particolarissima estate 2020.

La signora siciliana, universalmente associata alla località di Mondello, ha fatto un vero e proprio cambio di passo, pubblicando sui social un messaggio in cui invita alla prudenza in merito al Covid-19.

Angela da Mondello: “Mettiamoci la mascherina”

Il Covid c’è. Indossiamo la mascherina, pensiamo alla nostra salute. Io quella volta scherzando dissi che il Covid non c’era, ma adesso siamo messi male…

Queste alcune delle parole di Angela da Mondello in un video pubblicato su Instagram – social dove ha fatto fin da subito il pieno di follower – lo scorso 28 settembre. “Oggi il mio unico messaggio è: il Covid c’è, indossiamo la mascherina e pensiamo alla nostra salute e a tutto quanto”.

Dopo un collegamento da casa sua a metà settembre, circostanza nel corso della quale ha ammesso di non poter lasciare la Sicilia per problemi con la giustizia, la Chianello sarà ospite di Live – Non è la D’Urso nel corso della puntata di domenica 11 ottobre. Come Gabriel Garko, dovrà affontare le temute sfere del programma.

