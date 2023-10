Angelica Bove, chi è la voce che ha commosso i giudici di X Factor

Non si smette di parlare di lei e della sua voce. Si chiama Angelica Bove e ha incantato anche ai Bootcamp di X Factor. Ancora con la stessa delicatezza mostrata alle Audition, con “La Notte” di Arisa, dove aveva toccato tutti nel profondo del cuore. Le sue eccezionali doti vocali sono diventate ancora una volta pura emozione con l’esibizione di “All I Want” dei Kodaline. La giovane artista guadagna a mani basse una sedia e fa anche commuovere il giudice Ambra Angiolini. Dopo l’esibizione la giudice corre ad abbracciarla e a chiederle: “Da quale pianeta arrivi?”.

Alla prima puntata ci sono stati già molti momenti emozionanti per i concorrenti e i giudici di X Factor 2023. L’edizione 2023 del programma è iniziata già il 14 settembre, in esclusiva su Sky e poi in differita il mercoledì in chiaro su Tv8.

Tra i concorrenti di X Factor sembra già aver lasciato il segno nel pubblico e nei giudici proprio lei. Angelica Bove ha portato una commovente cover di La notte di Arisa. Alcuni hanno commentato apprezzandola persino di più dell’originale. Ecco qui di seguito il video di Angelica Bove che canta La notte a X Factor 2023.

Angelica Bove sale sul palco di X Factor 2023 e aveva subito catturato l’attenzione dei giudici per la sua scelta di portare, appunto, una cover di La notte di Arisa. Il motivo? La concorrente risponde con decisione: “rappresenta a pieno, parola per parola, tutto il dolore che vivo da un anno a questa parte ogni giorno”. “Vuoi condividere o lasciamo così?”, replica Ambra Angiolini. “Forse è la mia voce a parlare per me”, risponde l’artista.

Ora che ha passato le audition e i Bootcamp, vale la pena scoprire di più su chi è Angelica Bove. La giovane aspirante cantante ha una storia toccante: classe 2003, sui suoi social network ha condiviso diversi scatti sulla sua vita e qualche cover di canzoni. Dal suo profilo Instagram, pare che Angelica Bove abbia in tutto cinque fratelli. Non ha mai preso lezioni di canto. La sua voce, però, ha colpito tutti, per profondità e intensità. La notte di Arisa cantata da Angelica Bove, infatti, sembra essere una dolcissima dedica ai genitori scomparsi prima che la giovane compisse 20 anni. Così sembrerebbe da due post su Instagram fissati in alto nel profilo.

In un post pubblicato, Angelica Bove salutava il padre: “Non ci sarai tu ad accendere la luce quando avrò paura di affrontare le sfide della vita, come hai sempre fatto; non ci sarai fisicamente, questa è una realtà troppo crudele da accettare, ma questo amore che mi ha legata così intensamente a te, mi accompagna e mi accompagnerà in ogni singolo istante della mia presenza sulla terra”.