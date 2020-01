Angelica Preziosi: chi è, età, La Pupa e il Secchione, Instagram

È ufficialmente iniziato il format La Pupa e il Secchione, condotto da Paolo Ruffini. Con il programma inizia anche la curiosità verso il cast e oggi vogliamo parlare di Angelica Preziosi, pupa mozzafiato dagli occhi di ghiaccio.

Angelica, che fa coppia con il secchione Raffaele Mazzoni, ha fatto breccia sia nel cuore del suo intellettuale personale sia nel pubblico, che non ha potuto fare a meno di notare il suo fascino.

Chi è e quanti anni ha Angelica Preziosi?

Classe 1992, Angelica Preziosi ha 27 anni ed è una fotomodella molto apprezzata. Nata a Roma, abita a Trastevere ma vola da una città all’altra per realizzare diversi shooting.

Tra i suoi trascorsi più interessanti ci sono le prime pagine di giornali di spicco come quella di Madame Figarò Japan: lì posò come testimonial per nientemeno che Gucci. Il vero sogno di Angelica, però, è sfondare nel mondo dello spettacolo. E La Pupa e il Secchione è sicuramente un ottimo trampolino di lancio

Angelica Preziosi, non solo bellezza

La Preziosi si fa notare non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua voglia di ridere e divertirsi. Ha un bel senso dell’umorismo, è ironica e molto spensierata. Alle volte è anche un po’ goffa, il che, paradossalmente, aumenta il suo fascino.

LEGGI ANCHE: Francesca Cipriani: su Instagram la foto della Pupa che ha ‘scioccato’ i fan

Tra i suoi meriti, però, ce n’è uno dolcissimo: la preziosi adora i bambini e per un po’ di tempo ha fatto la volontaria con la comunità di Sant’Egidio, dedicandosi ai bimbi in difficoltà e schierandosi contro il bullismo e il cyberbullismo.

Angelica Preziosi, Instagram e il rapporto con i social

Chiaramente, visto il suo mestiere e la sua bellezza, Angelica è anche molto nota sui social e in particolare su instagram, dove il suo profilo @angelica_preziosi_ totalizza oltre 18mila follower. I suoi scatti sono incantevoli: unisce foto del suo lavoro a scene di vita quotidiana.

Visualizza questo post su Instagram .. Un post condiviso da Angelica Preziosi (@angelica_preziosi_) in data: 13 Dic 2019 alle ore 6:23 PST

Per quanto riguarda il rapporto con i social, ovviamente è molto buono: la Pupa ha anche una fanpage su Facebook, che cura regolarmente. In più ha un blog personale, angelicapreziosi.blogspot.com, nato per condividere con i suoi fan piccoli pezzi di lei.