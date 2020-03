Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati: è ufficiale

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio non stanno più insieme. La rottura era stata anticipata venerdì scorso, 28 gennaio, da Spy e poi con una nota dello stesso settimanale in cui ha evidenziato la conferma da parte della cantante di Sora tramite la pubblicazione di un post.

Da settimane, comunque, si parlava della nuova situazione di tensione tra i due e il magazine del Gruppo Mondadori aveva anticipato che la cantante 33enne aveva anche lasciato la casa dov’era tornata a vivere con Gigi D’Alessio dopo la crisi di due anni fa.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno, quindi, ufficializzato la fine della storia con una Storia condivisa da entrambi su Instagram e dove c’è scritto: «Anna e io non stiamo più insieme da un po’».

«Ci abbiamo provato in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono, ma sono sicuro che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. È per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata».

La storia tra i due cantanti fu annunciata ufficialmente nel 2006, anche se era nata nel febbraio dell’anno precedente. I due hanno avuto un figlio, Andrea, nato il 31 marzo 2010.

Prima di Anna, Gigi D’Alessio è stato sposato dal 1986 fino al 2006 (anche se la separazione ufficiale è avvenuta nel giugno 2014) con Carmela Barbato da cui ha avuto tre figli Claudio, Ilaria e Luca, il maggiore dei quali lo ha reso nonno nel 2007.

