View this post on Instagram

L’attrice Anna Valle e il regista Ulisse Lendaro, ospiti presso il Multiplex Arca di Spoltore, in occasione della Quarta edizione della Settimana del Cinema Agiscuola nazionale, organizzata dall’associazione Agiscuola Abruzzo e presieduta da Stefano Francioni, sotto la direzione artistica di Davide Cavuti, hanno presentato il loro film “L’Età Imperfetta”, lunedì 26 novembre, alla presenza di molto studenti, provenienti dalle scuole delle provincie abbruzzesi. A tutti gli studenti intervenuti, agli organizzatori, ad AGISCUOLA nella figura della presidente Luciana della Fornace, con AGISCUOLA ABRUZZO e i dirigenti scolastici oggi presenti, un sentito GRAZIE! . #letaimperfetta #letàimperfetta #rassegna #film #studenti #rassegna #cinemaitaliano #cinemaitalianodiqualità #scuola #scuole #agiscuola #abruzzo #pescara #spoltore #cinemaarca #settimanadelcinema