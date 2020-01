Anno nuovo, casa nuova: le nuove tendenze del 2020

Ognuno di noi con l’inizio del nuovo anno avrà pensato ad almeno un cambiamento da voler apportare alla propria vita quotidiana. Beh, se uno dei vostri desideri è rinnovare casa, ecco dei suggerimenti che possono fare per voi.

Se il vostro 2020 inizierà apportando piccole o grandi modifiche al vostro nido, innanzitutto non fossilizzatevi sull’uso di un materiale predominante ma la vera tendenza sarà proprio la mescolanza di materiali, che sia vetro, legno o acciaio, sapientemente mescolati a velluti di ogni colore. Il metallo, colorato, oro o argento, non potrà mancare nel vostro soggiorno sia nella parete attrezzata che nei complementi d’arredo.

L’illuminazione conferma il suo ruolo da protagonista: lampade e lampadari, infatti, non sono ormai da diversi anni meri oggetti col fine di illuminare. Osate con le forme, eleganti e sinuose o lineari e decise, l’importante è che si facciano notare, pur rimanendo nell’armonia che state creando.

Per quanto riguarda la cucina, anno dopo anno sempre più il fulcro della casa, il must sarà il colore nero. Senza esagerare, ovviamente, sempre meglio illuminarlo con elementi d’acciaio, o smorzarlo con elementi in legno, che comunque non lo renderanno meno chic!

Sarà poi l’anno della carta da parati, in fantasie geometriche o ancora tropical, tiene testa infatti anche per il 2020 tutto ciò che è Jungle, tropical con fiori o foglie, e in generale le piante come elemento d’arredo, che donano alla casa quel tocco di personalità e di calore indispensabile affinché l’ambiente non risulti freddo e impersonale.

Sbizzarritevi quindi con forme, materiali e colori, ma state attenti, se siete dei veri fashion addicted nella vostra casa non potrà mancare il colore Pantone dell’anno 2020, ovvero il Classic Blue.

Come ogni anno, infatti, Pantone, l’azienda statunitense che si occupa principalmente della catalogazione dei colori, ha di recente decretato il colore che detterà tendenza in questo nuovo anno, nel campo della moda e del design.

Il rassicurante Classic Blue è stato definito «un blu senza tempo, elegante nella sua semplicità». La direttrice esecutiva del Pantone color istitute Leatrice Wiseman ha dichiarato «Il Classic Blue ci incoraggia a guardare oltre l’ovvio, per allargare il nostro pensiero; ci sfida a pensare più profondamente, ampliare il nostro sguardo e aprirci alla comunicazione».

