Antonella Elia e Valeria Marini: lite nella Casa del Grande Fratello VIP

Lunedì 27 gennaio è andata in onda la settima puntata del GF VIP 4, nel corso della quale Valeria Marini ha fatto il suo ritorno nella casa di Cinecittà. La showgirl 53enne, che sarà concorrente per una settimana, si è presentata con un curioso bagaglio.

La valigia “particolare” di Valeria Marini

Valeria Marini ha fatto ancora una volta un ingresso a effetto nella casa del GF. Se la sera del confronto con Rita Rusic a colpire fu l’abito con i colori della bandiera italiana legato allo spettacolo che porterà al Salone Margherita di Roma, la settima puntata della quarta edizione del Grande Fratello VIP verrà ricordata per la scelta di presentarsi nella casa con una vaiglia contenente… un prosciutto!

La scelta è stata fatta per rimarcare le parole offensive che Antonella Elia aveva pronunciato su di lei dopo l’incontro con la Rusic.

Lo scontro tra le due donne

Poco dopo l’ingresso di Valeria Marini nella casa, tra le due donne si è acceso un vero e proprio scontro. A dare inizio a tutto è stata la ex del Bagaglino, che ha apostrofato Antonella Elia dandole dell’invidiosa e dell’aggressiva verso le donne e contrapponendo il suo comportamento a quello di Adriana Volpe che, invece, a detta della Marini esprime “valori positivi”.

La risposta dell’Elia

Non appena Alfonso Signorini le ha dato la parola, Antonella Elia è stata tutto tranne che tenera con la Marini. La ex spalla di Mike Bongiorno ha risposto a Valeria Marini dandole dell’istrionica e della mitomane. Ha inoltre accusato la showgirl originaria di Cagliari di essere convinta di suscitare invidia ma di non averne la possibilità in quanto “priva di qualità umane e artistiche”.

Ha rincarato la dose con nuove considerazioni sull’aspetto fisico e lasciandosi andare a queste parole: “Le uniche tue qualità sono acchittarti, gonfiarti, metterti calze a rete con contenitive sotto, allungarti i capelli, coprirti di lustrini, metterti unghie lunghissime. Hai le rughe verticali che vuol dire che ti sei tirata dalla testa ai piedi”.

La reazione della Rusic

L‘ingresso di Valeria Marini nella casa del GF non poteva non suscitare la reazione di Rita Rusic. Interpellata da Alfonso Signorini, la produttrice di film come Il Ciclone ha risposto con un laconico “Non dico cosa ne penso perché non ti piacerebbe”.