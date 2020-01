Come molti si aspettavano, Antonella Elia sta facendo parlare molto di sé tra le mura della casa più spiata d’Italia. La spalla di alcuni tra i conduttori che hanno fatto la storia della televisione ne ha una per tutti: dopo le critiche a dir poco aspre riservate ai Ferragnez, la concorrente del Grande Fratello Vip 4 si è lasciata andare a rivelazioni a dir poco forti sulla sua partecipazione a un altro reality, ossia Pechino Express.

Antonella Elia: cosa ha detto su Pechino Express

La Elia, che ha partecipato a Pechino Express con l’amica Jill Cooper, ha dichiarato che il reality è molto meno duro rispetto a quanto si vede in tv. Durante una conversazione con Paolo Ciavarro, la showgirl è stata molto chiara. Queste le sue parole: “Giocavamo solo alcuni giorni, poi dormivamo comodi in albergo”.

Questa rivelazione non ha ovviamente lasciato indifferenti gli utenti social, che si sono subito scatenati con i commenti. Secondo alcuni affezionati spettatori del GF che hanno detto la loro su Twitter, la showgirl e attrice torinese avrebbe voluto sottolineare che, tra una tappa e l’altra, i concorrenti di Pechino Express soggiornavano in hotel. In questo modo, sarebbe stato per loro possibile usufruire dei comfort negati durante le registrazioni delle puntate.

LEGGI ANCHE: Chi è Rita Rusic.

Elia, un vero fiume in piena

Antonella Elia è un personaggio che sta facendo indubbiamente discutere in queste settimane. Le gaffe nella casa del Grande Fratello Vip sono infatti arrivate dopo la litigata con Taylor Mega nel salotto di Chiambretti. Da non dimenticare è anche la discussione relativa alla concorrenza da parte de Il Cantante Mascherato, il nuovo programma di Milly Carlucci partito il 10 gennaio.

Dopo l’introduzione dell’argomento da parte di Rita Rusic, Antonella Elia non si è fatta mancare un’altra uscita che ha fatto parlare tantissimo. La valletta di Corrado e Mike Bongiorno ha infatti fatto il dito medio e ha suggerito di lanciarsi in uno “strip per f……. gli ascolti”.

Non c’è che dire: la bionda showgirl, che da Non è la Rai ha poi fatto una carriera che ha segnato la storia della tv, non sta certo tradendo le aspettative di chi, una volta ufficializzato il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, ha cominciato a parlare di possibili gaffe.

Il materiale non manca proprio: tra la Ferragni definita “babbuino” per via delle sue performance di pole dance e la confessione su Pechino Express, la Elia è a dir poco al centro dell’attenzione dei fan del GF e non solo.

LEGGI ANCHE: Cosa fare se la febbre non scende?