Anya Taylor-Joy, età, carriera, Instagram, fidanzato

Anya Taylor-Joy è una delle attrici del momento.

Oggi 25enne, ha alle spalle una carriera ricca di successi.

Ha esordito al cinema nel 2014.

Anya Taylor-Joy, nota per serie come La Regina degli Scacchi, compie oggi 25 anni. Scopriamo qualche dettaglio sulla sua carriera e sulla vita privata.

Quanti anni ha?

Come già detto, Anya Taylor-Joy compie oggi 25 anni. L’attrice è infatti nata a Miami il 16 aprile 1996.

Carriera

Ultima di sei fratelli, Anya Taylor-Joy ha lasciato la scuola a 14 anni perché vittima di bullismo. A 16, dopo essere stata notata mentre camminava fuori dai magazzini di Harrods, ha dato il via a un breve parentesi come modella.

Nel 2014 ha esordito al cinema in un ruolo non accreditato nel film Vampire Academy. Nello stesso anno ha dato il via alla sua carriera di attrice di serie tv con Il Giovane Ispettore Morse. Il grande sucesso è però arrivato con la produzione Netflix La Regina degli Scacchi.

Tornando al cinema, è degna di nota la sua presenza nel cast di Split, film di M. Night Shyamalan, regista de Il Sesto Senso. La giovane attrice è comparsa anche nel sequel Glass.

Instagram

Anya-Taylor Joy è presente su Instagram con un account seguito da oltre 6 milioni di persone.

Fidanzato

Anya Taylor-Joy è fidanzata con l’attore Eoin Macken, noto per aver prestato il volto a Sir Gwaine nella serie tv Merlin.

