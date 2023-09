Asciugamani ruvidi e duri? Ecco il trucco per averli sempre morbidi

Vuoi degli asciugamani morbidi e profumati ma ogni volta che raccogli il bucato sono duri, secchi e ruvidi? Ci sono alcuni errori che commetti durante il lavaggio. Ma il rimedio è in un trucco che non ti costringerà più a buttare i tuoi asciugamani: saranno sempre morbidi, come nuovi. Scopriamo di cosa si tratta.

Seguendo questi consigli e evitando alcuni errori commessi, sarà possibile ottenere un ottimo risultato nel lavaggio. Gli asciugamani tendono a diventare secchi e ruvidi se lavati senza seguire le giuste procedure della lavatrice che si utilizza. Bisogna prestare anche attenzione a ciò che è scritto sulle etichette di ogni asciugamano o capo, più in generale. Scopriamo quali sono gli errori più comuni:

Spesse volte vengono lavati a 40° o più capi che in realtà andrebbero lavati a freddo , magari perché non è più presente l’etichetta con le indicazioni.

, magari perché non è più presente l’etichetta con le indicazioni. Gli asciugamani si devono lavare da soli e non insieme agli altri capi; inoltre sono da dividere i vari tipi di tessuti in diversi lavaggi.

in diversi lavaggi. Impostare la centrifuga a 1000-1200 è un errore, sono sufficienti 400-600 giri.

Lasciare per troppo tempo gli asciugamani stesi può essere un problema che tende a seccarli.

Trucchi e consigli per avere asciugamani sempre morbidi

Oltre ad alcuni consigli generici per ottenere un bucato migliore, morbido e profumato, c’è proprio un trucco mirato per avere asciugamani morbidi. Innanzitutto bisogna scegliere il giusto detersivo, adatto al capo. In alternativa all’ammorbidente si possono mettere nella vaschetta 20 gocce di olio essenziale alla lavanda e 100 ml di aceto di vino bianco.

Ma andiamo al dunque. Il segreto per essere soddisfatti della propria lavatrice è la camomilla. Questa è in grado di distendere le fibre degli asciugamani, in modo da renderli più morbidi. Puoi realizzare un infuso con 4 bustine di camomilla in 1 litro d’acqua. Una volta freddo, puoi versarlo in una bacinella con acqua tiepida e immergere gli asciugamani per mezz’ora qui. Poi si lavano normalmente in lavatrice e il risultato sarà sensazionale.