Asciugamani: se li cambi una volta a settimana, stai sbagliando di grosso

C’è una frequenza giusta di lavaggio e sostituzione degli asciugamani? Alcuni li cambiano, esagerando, praticamente dopo ogni utilizzo. Altri pensano che essendo a contatto con parti del corpo pulite non è grave cambiarli dopo diverso tempo. Ma c’è una frequenza consigliata per il loro lavaggio e la loro sostituzione e molti si sbagliano:. Alcuni credono siano sempre puliti, altri che siano subito “contaminati”.

Ci sono migliaia di tipologie di asciugamani sul mercato e quindi molte fasce di prezzo. La qualità del materiale e la sua resistenza non neanche le stesse. La frequenza di lavaggio, però, ricordiamolo, non cambia. A un certo punto si devono mettere in lavatrice necessariamente prima che diventino un pericolo batterico.

Smentiamo una delle dicerie più diffuse, per cui gli asciugamani non sono mai davvero sporchi. Errato: proprio perché spesso sono umidi dopo averli usati, diventano un ambiente perfetto per la proliferazione di muffe, batteri e microrganismi di qualsiasi tipo. In bagno, dunque, gli asciugamani lasciati a se stessi e non sostituiti o lavati sono davvero un pericolo.

Magari, durante i mesi invernali gli asciugamani si asciugano più in fretta grazie ai termosifoni. L’ambiente, inoltre è anche più secco grazie al calore degli impianti. In media, però, si può dire che gli asciugamani andrebbero lavati ogni due o tre giorni: questo numero varia però in base a diversi fattori.

Il primo fattore da considerare è la frequenza d’uso. Se in famiglia ognuno ha il proprio asciugamani per ogni parte del corpo, si può decidere di lavare con più frequenza quello intimo e quello per il viso, mentre l’accappatoio anche una volta alla settimana. Bisogna tenere in considerazione anche il numero di persone che li usa. Lo stesso asciugamano per tutta la famiglia va lavato molto frequentemente, quindi sostituito. Si parla di una sostituzione ogni 3 giorni, l’ideale per essere sicuri, soprattutto se si usa lo stesso per mani e viso in più di 3-4 persone.

Per risparmiare in bolletta sia per mantenere un buon livello di igienizzazione, non andate mai sotto i 50° con la lavatrice. Sempre in fatto di risparmio, meglio preferire il caro vecchio stendibiancheria. La cosa più importante è che gli asciugamani siano perfettamente asciutti quando li si ripone nell’armadio.