Ascolti, Grande Fratello VIP 5 battuto dal Commissario Montalbano (una replica)

Brutta notizia per Alfonso Signorini. La prima puntata del Grande Fratello VIP, giunto alla sua quinta edizione, è stata battuta dalla replica dell’episodio Una faccenda delicata della serie Il Commissario Montalbano, conquistando gli ascolti della prima serata di ieri.

La fiction di Rai1, infatti, ha ottenuto 3.700.000 telespettatori con il 19,05% di share contro i 2.833.000 e il 18,98% del reality di Canale 5.

Terzo gradino del podio per Rai3 che con Presa Diretta ha conquistato 1.491.000 telespettatori pari al 7,09% di share. A seguire gli altri programmi del prime time: su Italia 1 il film Attacco al potere 2 (1.443.000 telespettatori, share 6,79%); su Rai2 il film Il fidanzato di mia sorella (1.123.000 telespettatori, share 5,16%); su Retequattro Quarta Repubblica (777.000 telespettatori, share 4,75%); su Tv8 Gomorra – La serie (669.000 telespettatori, share 3,18%); su La7 il film Robinson Crusoe (601.000 telespettatori, share 2,75%); su Nove il film ‘I pinguini di Mr Popper’ (222.000 telespettatori, share 1,04%).

Ascolti record, infine, per il debutto di Petra, la nuova produzione targata Sky Original prodotta con Cattleya – parte di ITV Studios – e Bartlebyfilm, con protagonista Paola Cortellesi e la regia di Maria Sole Tognazzi. Sono stati infatti ben 746 mila gli spettatori medi (dato comprensivo di Primissime) che hanno seguito su Sky la prima delle quattro storie gialle, dal titolo Riti di morte. Si tratta del miglior esordio per un nuovo titolo Sky Original negli ultimi 4 anni, superando produzioni come ‘Diavoli’, ‘ZeroZeroZero’, ‘Catch-22’ e ‘Il Miracolo’.

