Ascolti, Grande Fratello VIP battuto ancora una volta da Raiuno

L’Italia post guerra piace di più al popolo della televisione del Grande Fratello Vip.

Ieri, lunedì 27 gennaio, in prima serata su Rai1, il terzo episodio della fiction di Michele Soavi, La guerra è finita, che racconta il dolore dei sopravvissuti all’Olocausto attraverso lo sguardo dei bambini, con Michele Riondino e Isabella Ragonese, ha interessato 4 milioni 150 mila telespettatori e il 17,8% di share ed è stato il programma più visto del prime time.

Su Rai2 la serie americana 9-1-1 è stata seguita da 1 milione 203 mila spettatori e il 5,1% di share.

Su Rai3, Presadiretta di Riccardo Iacona con il reportage sulle ragioni del voto in Emilia Romagna ha ottenuto 1 milione 157 mila spettatori e il 4,6% di share.

Su Rai1 Unomattina ha totalizzato un netto di 977 mila spettatori con il 16,5% di share. A seguire bene Storie italiane con 1 milione 22 mila spettatori e il 16,7% di share. La diretta dal Quirinale della Celebrazione del Giorno della Memoria, alla presenza del Presidente Sergio Mattarella, a cura del Tg1, è stata seguita da 917 mila spettatori con l’11,1% di share. Nel pomeriggio, La vita in diretta ha segnato 1 milione 794 mila spettatori con il 13,4% di share. Nel mattino di Rai3, Agorà segna il record stagionale d’ascolti con 754 mila spettatori e l’11,5% di share.

Ascolti stabili per il Grande Fratello Vip su Canale 6, con 3.348.000 spettatori totali e oltre il 20 per cento di share. In particolare, nella fascia di prima serata il reality condotto da Alfonso Signorini con Pupo e Wanda Nara ottiene 4.307.000 spettatori totali.

Striscia la notizia si conferma il programma più visto dell’access prime-time sul pubblico attivo con il 21,80% di share e 5.021.000 spettatori totali. In day-time, Mattino Cinque -Speciale elezioni è al vertice della sua fascia sul pubblico attivo con: prima parte, 12,80% di share (825.000 spettatori totali); seconda parte, 10,73% di share (695.000 spettatori totali); Forum è il programma più visto della sua fascia con 1.603.000 spettatori totali e il 17,34% di share individui.

Su Italia1, in prima serata, il film con Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger I mercenari 3 ottiene 1.535.000 spettatori totali con l’8,71% di share commerciale; a seguire, Tiki Taka registra l’8,22% di share sul pubblico attivo e 481.000 spettatori totali; in day-time ottimo risultato per ‘Sport Mediaset’: 1.266.000 spettatori totali e una share commerciale dell’11,45%, (19,22% sui giovani 15-34 anni).

Su Retequattro, in access prime-time, record stagionale per Stasera Italia: prima parte, 1.562.000 spettatori totali, share individui del 6,03% e seconda parte, 1.180.000 spettatori totali, share individui del 4,34%; a seguire, miglior risultato stagionale per Quarta Repubblica, programma d’informazione più seguito della prima serata che con 1.316.000 spettatori totali (6,26% di share individui) è il; il talk di Nicola Porro segna picchi di 2.264.000 spettatori (8,43% di share).

LEGGI ANCHE: Valeria Marini e il dramma del suo passato che la tormenta ancora.