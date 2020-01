Ascolti, Grande Fratello VIP sconfitto da Il Cantante Mascherato

Se avessero detto un giorno che Emanuela Aureli avrebbe battuto il Grande Fratello Vip negli ascolti, nessuno ci avrebbe creduto. C’era l’attrice, infatti, dietro una delle maschere che nascondono la faccia del programma tv di Raiuno del momento.

«Ancora un ottimo risultato per ‘Il cantante mascherato‘. Lo show canoro di Rai1, condotto da Milly Carlucci, si conferma il programma più visto della prima serata del venerdì, con 3 milioni 788 mila telespettatori e uno share del 18,7».

Lo riporta una nota della Rai sugli ascolti di ieri, venerdì 24 gennaio. «Nel prime time di Rai2 la serie americana ‘N.C.I.S. Los Angeles’ è stata seguita da 1 milione 95 mila spettatori pari al 4,5 di share, mentre sulla terza rete il film ‘Benvenuto Presidente!’ con Claudio Bisio, Beppe Fiorello e Kasia Smutniak, ha ottenuto 1 milione 227 mila spettatori e il 5,2 per cento».

«Da segnalare, in seconda serata su Rai1, ‘Tv7’ che, tra i servizi, ha proposto un’intervista alla senatrice Liliana Segre: 10,6 lo share corrispondente a 847mila spettatori. Su Rai3 ‘La grande storia’, il programma di Paolo Mieli ieri dedicato alle leggi razziali, è stato seguito da 583 mila spettatori (3,5 di share). Sempre molto seguita l’informazione Rai. In particolare – continua la nota – il Tg1 delle 20 ha totalizzato 5 milioni 306 mila telespettatori e il 23,2 di share. Il Tg2 delle 13 è stato seguito da 1 milione 926 mila spettatori con il 13,6 di share, mentre il Tg3 delle 19 fa registrare 2 milioni 228 mila e il 12 per cento. A seguire, i telegiornali regionali delle 19.30 ottengono 2 milioni 620 mila con il 12,6 di share. Nella programmazione del day time, su Rai1, al mattino, buoni ascolti per ‘Storie Italiane’ che fa registrare, nella prima parte, oltre 1 milione di spettatori (1 milione 1mila) e il 17,5 di share, e per ‘La prova del cuoco’ seguita da 1 milione 549 mila con il 13,5 di share».

Un milione in meno d spettatori, il 18.64% di share e 2.761.000 spettatori. Il reality condotto da Alfonso Signorini con Pupo e Wanda Nara ha ottenuto una punta massima di spettatori totali.

Su Italia 1, in prima serata, molto bene il film di Luc Besson con Morgan Freeman e Scarlett Johansson Lucy: 1.747.000 spettatori totali con il 10.33% sul target commerciale; – in day-time, Sport Mediaset appassiona 1.209.000 spettatori totali con una share attiva del 11.46% (19.65% sui giovani 15-34enni); su Retequattro, in access prime-time, bene Stasera Italia: 1 parte, 1.333.000 spettatori totali, share individui del 5.50%; 2 parte, 1.251.000 spettatori totali, share individui del 4.95%. a seguire, a seguire, ancora un ottimo risultato per Quarto Grado che si conferma leader dei programmi di approfondimento in prime-time, con 1.284.000 spettatori totali e il 6.93% di share sul pubblico totale