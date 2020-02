Ascolti, Il Cantante Mascherato ha battuto il Grande Fratello VIP

(VS) Chiusura con grandi ascolti per Il Cantante Mascherato che batte sonoramente il Grande Fratello VIP, dando un milione e mezzo di spettatori di distacco.

Lo show canoro di Raiuno, condotto da Milly Carlucci, terminato ieri – venerdì 31 gennaio – con la vittoria di Teo Mammuccari, nascosto fino alla fine sotto la maschera del coniglio, si è confermato il programma più visto della prima serata con 4 milioni e 432mila telespettatori, e uno share del 22%.

Mammuccari ha battuto il leone, che, come avevano capito quasi tutti gli spettatori, celava Al Bano. A sorpresa battuto l’angelo, che tutti credevano vincesse, ovvero Valerio Scanu. Visti i risultati, la Rai riproporrà il programma nella prossima stagione televisiva. Un vero colpaccio da parte della TV di Stato che ha saputo così fare concorrenza con dei vip in maschera al programma di Alfonso Signorini, puntando tutto sul mistero.

LEGGI ANCHE: C’è Posta Per Te, gli ospiti di Maria De Filippi

Nel prime time di Raidue la serie americana N.C.I.S. Los Angeles è stata seguita invece da 1 milione e 51mila spettatori, pari al 4,4% di share, mentre su Raitre Viva l’Italia, la commedia del 2012 firmata da Massimiliano Bruno, con Michele Placido, Ambra Angiolini, Raoul Bova e Alessandro Gassmann, ha ottenuto il gradimento di 1 milione e 157mila spettatori, con il 5%

Su Mediaset, su Canale 5, Striscia la notizia è il programma più visto dell’access prime-time sul pubblico attivo con il 20.89% di share e 4.436.000 spettatori totali; a seguire, Grande Fratello Vip è leader del prime-time sul target commerciale con il 19.15% di share e 2.920.000.

Su Italia 1, in prima serata, il thriller La fredda luce del giorno ha ottenuto 1.363.000 spettatori totali con il 7.36% sul target commerciale; in day-time, Sport Mediaset appassiona 1.061.000 spettatori totali con una share attiva del 9.87%. Su Retequattro, in access prime-time, molto bene Stasera Italia che informa nella prima parte, 1.331.000 spettatori totali con il 5.52% di share individui e nella seconda parte, 1.283.000 spettatori totali con il 5.09% di share individui; a seguire, ancora un ottimo risultato per Quarto Grado che si conferma programma leader dell’informazione in prime-time, con 1.301.000 spettatori totali e il 6.87% di share sul pubblico totale (6.60% sul target commerciale); in particolare, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero segna picchi dell’8.81% di share e di 2.148.000 spettatori.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, usare le mascherine è davvero utile?