Ascolti TV, chi ha vinto tra Il cantante mascherato e Grande Fratello VIP

Ieri, venerdì 29 gennaio, è andata in onda la prima puntata della seconda stagione del programma Il cantante mascherato con la conduzione di Milly Carlucci su Rai1, seguita da 3.615.000 spettatori con uno share del 16,14%,

Il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini su Canale 5 ha richiamato l’attenzione di 3.232.000 spettatori con uno share pari al 18,21%.

Come si legge su davidemaggio.it «Il cantante mascherato’è andato in onda dalle 21,37 alle 24,11, mentre ‘Grande Fratello Vip’, dalle 21,51 fino all’una e venti, circa 40 minuti in più nel complesso, considerando che è iniziato dopo».

Osservando, poi, i dati dello scorso anno sempre su davidemaggio.it è possibile rilevare un calo della seconda edizione della trasmissione di Rai1: il 10 gennaio 2020 Il Cantante Mascherato aveva messo a segno uno share del 20,85% con un pubblico di 4.437.000 spettatori, mentre Grande Fratello Vip, 2.922.000 spettatori e il 16.76% di share.

Milly si è trovata di fronte a un’emergenza a poche ore dalla prima puntata, con un ballerino de ‘Il cantante mascherato’ risultato positivo al Covid-19. La conduttrice ha trovato una soluzione alternativa al volo, potendo contare sull’aiuto dei ballerini di Ballando.

Terzo gradino del podio per Rai2 che con Quando le mani si sfiorano ha ottenuto 1.753.000 spettatori pari al 7,13% di share.

