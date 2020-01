Ascolti TV: Il Cantante Mascherato su Rai1 batte il GFVIP

Ci sono 100 mila spettatori recuperati rispetto allo scorso giovedì. Ma un milione da recuperare sulla diretta concorrente. E come al solito, per il Grande fratello Vip, parlano i numeri dell’Auditel.

La seconda puntata del programma di Milly Carlucci ‘Il Cantante Mascherato’, in onda su Rai1, ha vinto la sfida del prime time di ieri sera con 4.025.000 telespettatori e uno share del 19,52%. Secondo gradino del podio per Canale 5 con ‘Grande Fratello Vip 4’, seguito da 3.009.000 telespettatori e uno share del 17,67%. Terzo posto per il film trasmesso da Italia1 ‘Io sono vendetta’, che ha totalizzato 1.671.000 telespettatori e uno share del 7%. A seguire, su Retequattro ‘Quarto Grado’ è stato visto da 1.245.000 telespettatori con uno share del 6,78% mentre su Rai3 ‘Aspirante Vedovo’ ha totalizzato 1.169.000 telespettatori e uno share del 4,82%. Su Rai2 ‘NCIS Los Angeles’ ha interessato 1.160.000 telespettatori pari a uno share del 4,8% mentre su su La7 ‘Propaganda Live’ è stata seguita da 1.008.000 telespettatori realizzando uno share del 5,46%. Chiudono gli ascolti del prime time ‘Alessandro Borghese – 4 Ristoranti’, seguito su su Tv8 da 548.000 telespettatori (share del 2,21%) e ‘I Migliori Fratelli di Crozza’, visto su Nove da 546.000 telespettatori (share 2,25%)

Per il Grande Fratello vip arriva così una nuova bastonata. Ed è stato quasi inutile riesumare nelle scene Vittorio Cecchi Gori per farlo incontrare con Rita Rusic o Pago per farlo parlare con Miriana Trevisan. A questo punto bisogna ragionare nell’idea che il cast sia sbagliato e che riportare in auge vecchie glorie sia stato un errore. Anche l’idea di Alfonso Signorini di inserire nella casa “persone sicuramente conosciute da tutti” – idea alquanto discutibili, viste le decisioni finali – a sorpresa sembra avere percorso un triste viale del tramonto.

Intanto Mediaset, per cercare di recuperare un po’ di ascolti, ha aperto da un po’ di giorni una finestra su Internet in cui si vede la diretta dalla casa. Un modo che fa pensare ai giorni in cui c’era gente che pagava per vedere la trasmissione in canali specifici o di Sky o di Mediaset Premium. Un’idea che oggi appare televisivamente quasi impensabile, se non gratuitamente.

La giornata comunque è iniziata con Antonella Elia agguerrita nuovamente contro Fernanda Lessa al grido di “Quella la odio” e Antonio Zequila che ha raccontato delle sue ex e degli amori perduti. Ivan Gonzales, invece continua a festeggiare con allegria il suo compleanno. e Barbara Alberti? Continua a fare Barbara Alberti, dispensando consigli a tutto spiano a chiunque passi da lei, quasi confessandosi come se fosse una sacerdotessa.

