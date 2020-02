Ascolti, Vanessa Incontrada ha quasi doppiato Barbara D’Urso

(VS) Vanessa Incontrada batte e quasi doppia Barbara D’Urso negli ascolti.

La nuova fiction di Rai1 Come una madre ha debuttato con 5 milioni e 116 mila telespettatori e uno share del 21,6% e si è aggiudicata gli ascolti di domenica 2 febbraio. La fiction è stata particolarmente apprezzata dal pubblico femminile con uno share del 27,3% tra le donne di più di 15 anni e il 31,5% tra le adolescenti 15 – 19 anni. Le Regioni che hanno registrato lo share più elevato sono state la Puglia con il 30% e la Campania con il 29%.

Su Rai2 Che tempo che fa di Fabio Fazio ha fatto registrare 2 milioni 197 spettatori con l’8,6 per cento. A seguire, Che tempo che fa – Il tavolo è stato visto da 1 milione 611 mila persone (8,4% di share).

Su Rai3, Amore criminale con Veronica Pivetti ha ottenuto un ascolto di 959 mila spettatori e il 4% di share.

Non sono buone le notizie per casa Mediaset: con Live non è la D’Urso che è stato il talk show più seguito della prima serata con 2.450.000 spettatori totali e il 15,57% di share sul target commerciale; in particolare, nella fascia di prima serata il programma ha racconto 2.893.000 spettatori. La metà rispetto all’Incontrada ma ascolti in salita rispetto alla scorsa settimana.

Su Italia 1, in prime-time, l’esordio di Enjoy – ridere fa bene condotto da Diana Del Bufalo con Diego Abatantuono ha raggiunto 996.000 spettatori totali con il 7,55% sui giovani 15-34 anni. Su Retequattro, ancora un ottimo risultato per Stasera Italia Weekend, programma di approfondimento al vertice dell’access prime-time con, nella prima parte, 1.224.000 spettatori totali e, nella seconda, 1.194.000 spettatori totali.

Tornando in zona Rai, su Rai1 Unomattina in famiglia è stato seguito nella seconda parte da 1 milione 786 mila spettatori con uno share del 23,6 per cento, mentre Linea Verde ha fatto registrare 3 milioni 109 mila spettatori e uno share del 19,3%.

Nel pomeriggio, Domenica In ha ottenuto, nella prima parte 3 milioni 233 (share del 18,3%) e, nella seconda parte, 2 milioni 900 mila spettatori e uno share del 17,9 per cento, mentre 2 milioni 352 mila persone (share del 13,8%) hanno seguito Da noi A ruota libera con Francesca Fialdini.

Sempre leader, nel preserale, L’eredità con 3 milioni 478 mila (18,2 per cento) nella Sfida dei 7, saliti a 5 milioni 16 mila (23,2 per cento) nel gioco finale; e nell’access prime time I soliti ignoti – il ritorno con 5 milioni 574 mila e il 21,3% di share.

Sport in evidenza su Rai2: nel pomeriggio molto bene Quelli che il calcio che raggiunge 1 milione 346 mila spettatori e l’8,4% di share, mentre Novantesimo minuto fa registrare 1 milione 392 mila telespettatori con il 6,7 per cento di share, e, in seconda serata, la Domenica Sportiva con 865 mila spettatori e il 8,6% di share.

