“Aspettiamo un bambino ma non sono il padre”, rissa al Baby Shower (VIDEO)

Sui social media gira un video che mostra un uomo, accompagnato dal suo avvocato, che smaschera l’infedeltà della moglie davanti alla famiglia e agli amici, durante il Baby Shower, cioè il festeggiamento con cui si accoglie la futura nascita di un bambino.

Il fatto è avvenuto in Ecuador: il marito, identificato nel video come Miguel, è arrivato alla festa insiemeal suo avvocato e con prove in mano per dimostrare il tradimento della moglie.

«Qui c’è il mio avvocato. Sapete che aspettiamo un bambino. Qui ho il test di gravidanza ma c’è un piccolo dettaglio: mia moglie non è incinta di 4 mesi ma di 6. Il padre non sono io».

L’avvocato, quindi, accende il PC e mostra a tutti un video che ritrae la futura moglie in atteggiamento inequivocabile coon un altro uomo, anche lui presente alla festa: «Quello non è mio figlio, questa festa è per loro due», ha urlato l’uomo.

IL VIDEO:

LEGGI ANCHE: Coca Cola, lo spot commovente di Natale.