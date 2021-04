Assegno unico di 250 euro per i figli, come si ottiene?

Pienamente operativo dal 1° luglio 2021, l’assegno unico è una misura universale.

Finanziandolo, si risparmieranno oltre 12 miliardi di euro.

Viene riconosciuto dal settimo mese di gravidanza al compimento del 21esimo anno.

L’assegno unico di 250 euro al mese per i figli, che sarà pienamente operativo dal 1° luglio e che raggruppa diverse misure, alcune delle quali oggi inaccessibili per lavoratori autonomi e soggetti incapienti, è una rivoluzione da tempo attesa in Italia. Scopriamo, nelle prossime righe, come viene calcolato e cosa bisogna fare per ottenerlo.

Assegno unico per i figli: come viene calcolato e come si ottiene

L’assegno unico per i figli, che diventerà realtà grazie alla Legge delega 46/2021, è composto da:

Quota fissa per ogni singolo figlio

Parte variabile parametrata sulla base dell’ISEE

Per quel che concerne la parte variabile, è doveroso ricordare che sono previste maggiorazioni per i figli oltre al secondo, per le madri under 21 e per i figli disabili di massimo 21 anni.

Come ottenerlo

Per richiedere l’assegno di massimo 250 euro al mese per i figli a carico – per soddisfare il requisito in questione, è necessario che il figlio percepisca un reddito annuale inferiore a 4mila euro o a 2840 se di età superiore ai 24 anni – bisogna presentare l’ISEE.

Dal momento che è fondamentale che sia aggiornato, da diverse settimane a questa parte sono aumentate tantissimo le richieste di informazioni per farsi rilasciare il nuovo.

