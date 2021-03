“AstraZeneca sicuro ed efficace” ma va rivisto il foglietto illustrativo

Il vaccino anti Covid-19 di Astrazeneca è «sicuro ed efficace». Così Emer Cooke, direttrice esecutiva dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA), nel corso di una conferenza stampa dopo la revisione del farmaco da parte degli esperti, in particolare rispetto al rischio di eventi tromboembolici.

Sottolineando come i benefici del vaccino siano «di gran lunga» superiori ai rischi, l’EMA ha poi ricordato che i casi di decesso sono «molto scarsi» in rapporto alla popolazione vaccinata sia in Europa che altrove, ma che in ogni caso occorre «approfondire» l’analisi dei dati sugli effetti della vaccinazione con il vaccino AstraZeneca per essere «consapevoli» del modo in cui evolve la situazione.

La direttrice Cooke ha indicato che in base alla valutazione di oggi gli Stati «possono prendere decisioni informate» e che proprio perché tutti abbiano l’informazione necessaria ha aggiunto che nei suoi orientamenti tecnici ci saranno indicazioni e spiegazioni sui «rischi potenziali» dell’assunzione del vaccino.

In pratica, come spiegato da Sabine Strauss, presidente della commissione sicurezza dell’Ema, «ci sono ancora alcune incertezze, abbiamo visto alcuni casi molto rari» ed abbiamo «raccomandato di aggiungere un’avvertenza, in modo che questa informazione sia resa nota ai medici e al pubblico».

