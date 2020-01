Auditel, Barbara D’Urso battuta da Fabio Fazio

(VS) Talk show contro talk show, la spunta la Rai. È sempre più crisi d’ascolto per Barbara D’Urso che viene superata anche da Fabio Fazio.

Cinema, approfondimento, attualità: l’offerta Rai di prima serata si aggiudica gli ascolti di domenica 26 gennaio con 8 milioni 644 mila spettatori e uno share del 33,3%.

In particolare, su Rai2, Che tempo che fa – che aveva, tra gli ospiti di Fabio Fazio, la senatrice a vita Liliana Segre – ha fatto registrare il record stagionale con 2 milioni 602 mila spettatori e uno share del 10,2% (salito al 16,2% tra il pubblico dei laureati). Il picco d’ascolto alle 21.13 con 3 milioni 296 mila spettatori sull’intervento di Luciana Littizzetto.

Record anche per l’anteprima, Che tempo che farà, in onda prima del Tg2 delle 20.30, vista da 1 milione 175 mila spettatori con uno share del 4,9%, e la seconda parte, Che tempo che fa – Il tavolo, che ha raccolto 1 milione 589 mila spettatori, pari all’8,2% di share.

LEGGI ANCHE: Continua lo scontro tra Paolo Caruso e Moreno Merlo.

Su Rai1, il film di Max Croci Al posto tuo con Luca Argentero, Stefano Fresi e Ambra Angiolini è stato visto da 2 milioni 526 mila persone con uno share del 9,9%.

Su Rai3 Amore Criminale con Veronica Pivetti ha avuto 1 milione 292 mila spettatori e uno share del 5,1%.

In evidenza, nella seconda serata di Rai1, lo Speciale Porta a Porta – Tg1 sulle elezioni amministrative in Emilia Romagna e Calabria con 1 milione 785 mila spettatori e il 14% di share, e un picco di 3 milioni 148 mila alle 23.33 sul secondo exit poll dell’Emilia Romagna.

Su Canale 5, Paperissima Sprint è il programma più visto dell’access prime-time sul pubblico attivo con 3.334.000 spettatori totali con una share attiva del 14,91%; a seguire, Live non è la d’Urso è leader della serata con il 13.09% di share individui (2.444.000 spettatori totali); in particolare, nella fascia di prima serata il programma raccoglie 3.136.000 spettatori totali; in day-time, Melaverde registra 1.939.000 spettatori totali e il 14,02% di share individui; L’arca di Noè si aggiudica 2.509.000 spettatori con il 13,43% di share individui; Domenica Live domina la sua fascia con 2.375.000 spettatori totali e una share attiva del 14,58%; Avanti un altro! è leader del preserale sul pubblico attivo con il 18,41% di share e 3.546.000 spettatori totali.

LEGGI ANCHE: Le richieste al Governo italiano del ChristianDay a Roma.

Su Italia 1, in prime-time, il film ‘Fantastic 4-I fantastici quattro’ raggiunge 1.626.000 spettatori totali con l’8.55% di share attiva e il 10,12% sui giovani 15-34 anni; in seconda serata, bene ‘Pressing Serie A’: 604mila spettatori con il 5,88% di share commerciale; su Retequattro, ancora un ottimo risultato per ‘Stasera Italia Weekend’, programma di approfondimento al vertice dell’access prime-time con, nella prima parte, 1.114.000 spettatori totali e, nella seconda, 1.097.000 spettatori totali; in prima serata, il documentario-verità di Alfred Hitchcock ‘Memorie dei campi‘ registra 791mila spettatori totali; a seguire, ‘Stasera Italia – Speciale Elezioni Regionali’ informa 536mila spettatori totali; in particolare, il programma condotto da Veronica Gentili ha raggiunto picchi di 6,94% di share individui e 1.080.000 spettatori totali.

LEGGI ANCHE: Lo stress fa venire i capelli bianchi?