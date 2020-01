Auditel, il calcio ha battuto La Pupa e il Secchione di Paolo Ruffini

Il caro e vecchio calcio batte tutti e nessuno può stargli dietro, neanche le fiction o le pupe e i secchioni di turno, che arrancano dietro le coppe.

È la partita di Coppa Italia, tra Napoli e Lazio, su Rai1, a concentrare il massimo degli ascolti della prima serata di ieri, martedì 21 gennaio: il match, vinto dagli azzurri di Rino Gattuso che volano in semifinale, è stato visto da 5 milioni 679mila spettatori con il 21.54% di share.

Su Canale 5 l’appuntamento con la seconda stagione della serie tv a sfondo medico New Amsterdam ha attratto 2 milioni 303mila spettatori pari all’11.84% di share.

Su Canale 5 Striscia la Notizia ha registrato 5 milioni 176mila spettatori con il 19.01%. Su La7 Otto e Mezzo ha collezionato 1 milione 736mila spettatori con il 6.46%. Su Rete4 Stasera Italia è stato visto da 1 milione 454mila spettatori con il 5.61% di share e da 1 milione 298mila spettatori con il 4.75% di share nella seconda parte.

In sintesi, le reti Rai hanno vinto in prima serata con 10 milioni 248mila spettatori e uno share del 38.62%, contro gli 8 milioni 813mila e il 33.21% di Mediaset, e nell’intera giornata con 3 milioni 906mila e il 36.36% contro i 3 milioni 726mila spettatori e il 34.69% per l’azienda di Cologno Monzese ma che è avanti in seconda serata con 4 milioni 388mila spettatori e il 37.67% (3 milioni 399mila spettatori e il 29.18% per Viale Mazzini).

Per quanto riguardani i telegiornali delle 20, il Tg1 ha ottenuto 5 milioni 764mila telespettatori pari al 23.95% di share; il Tg5 è stato visto da 4 milioni 914mila (20.07%) e il Tg di La7 da 1 milione 309mila spettatori (5.36%).

La programmazione televisiva ha previsto su Italia1 l’appuntamento con La Pupa e il Secchione e Viceversa, scelto da 1 milione 808mila spettatori con il 9.26%, mentre su Rai2 il film Il fidanzato di mia sorella del 2014 ha totalizzato 1 milione 717mila spettatori (6.88%).

Su La7 diMartedì di Floris ha totalizzato 1 milione 415mila spettatori con il 6.34%, mentre su Rai3 il programma di attualità condotto da Bianca Berlinguer #Cartabianca è stato visto da 1 milione 390mila spettatori pari al 6.45% di share e su Rete4 il talk di approfondimento Fuori dal Coro di Mario Giordano ha avuto 1 milione e 2mila spettatori (5.05%).

È un altro colpo in pancia per Mediaset, che quest’anno sta subendo grosse perdite di ascolti. E ancora deve arrivare il Festival di Sanremo, che non è mai un periodo di alti ascolti per le tv dei Berlusconi, che comunque a voce promettono una programmazione forte. Il campione d’inverno resterà comunque Raiuno. Mediaset, però, può festeggiare con l’ascolto dei suoi tg e di Striscia La notizia, in costante aumento.

