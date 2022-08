Aurora Ramazzotti sarà presto mamma

In esclusiva sul prossimo numero di Chi, in edicola da domani mercoledì 31 agosto, una lieta notizia: Aurora Ramazzotti è in dolce attesa.

Proprio il settimanale diretto da Alfonso Signorini, poche settimane fa, aveva riportato che Michelle Hunziker e sua figlia avevano acquistato, in una farmacia in Sardegna, un test di gravidanza.

Quindi, il test era per Aurora che, dopo cinque anni di relazione con Goffredo Cerza, di professione business analyst, aspetta un bambino e diventerà mamma a gennaio.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, genitori di Aurora, hanno confidato agli amici di essere felicissimi perché la famiglia ancora una volta si allarga; entrambi hanno vissuto la notizia della gravidanza con una forte emozione. In questo periodo si era vociferato anche di un ritorno di fiamma tra la conduttrice e il cantante che aveva fatto sognare i fan. Ma tale non era. Il riavvicinamento è, in realtà, frutto di questa splendida novità.

