Aurora Ramazzotti positiva al Covid-19: come sta ora?

Aurora Ramazzotti, positiva al Covid, è in isolamento nella sua casa di Milano con il fidanzato Goffredo Cerza. La quasi 24enne, che ha annnunciato nel corso di un collegamento con Alessio Viola la sua positività spiegando così la sua assenza dal programma Ogni Mattina, ha svelato come si sente nelle Stories di Instagram.

Aurora Ramazzotti: “Non sono sparita”

Dopo la notizia della sua positività, Aurora Ramazzotti ha osservato circa un giorno di silenzio su Instagram. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros lo ha poi rotto, pubblicando, tramite le Stories di Instagram, un messaggio sulle sue condizioni.

Non sono sparita è che proprio non saprei cosa condividere. Tornerò appena mi sentirò bene (…) Questo virus è una scoperta costante, cambia ogni giorno. I miei polmoni per ora stanno bene e per questo mi sento molto fortunata. Spero di poter tornare presto. Abbiamo anche una diretta di allenamento in sospeso, non l’ho dimenticato.

Dopo questi post, la giovane Ramazzotti non ha più pubblicato nulal su Instagram. L’influencer e inviata di Ogni Mattina, programma condotto da Alessio Viola e Adriana Volpe, si è isolata con il fidanzato a seguito del contatto con un positivo e ha iniziato a notare i sintomi del Coronavirus a seguito di una sinusite.

