Auto contro il guardrail, morta 16enne a Palermo

A Palermo una ragazza di 16 anni, Andrea Romanasu, residente ad Altavilla Milicia, è morta in un incidente stradale avvenuto nei pressi del centro commerciale Forum, intorno alle 21.30.

La ragazza era su un’auto guidata da un altro giovane che ha urtato più volte il guardrail e Romanasu è stata sbalzata fuori dall’abitacolo, finendo sull’asfalto. I sanitari del 118 hanno constatato la morte della ragazza. Le indagini sono condotte dalla sezione infortunistica della polizia municipale.

La vittima viaggiava sul sedile passeggero di una Fiat 500X, di colore blu metalizzato, sequestrata per eseguire gli accertamenti necessari per chiarire le cause dell’incidente.

Il conducente dell’auto, il 21enne M.G., ha subito alcune contusioni e qualche escoriazione, portato in ospedale per gli esami di rito e per verificare in che condizioni si trovasse al momento del grave sinistro.

L’amministrazione comunale di Altavilla Milicia: «La Comunità altavillese, attonita e commossa, si stringe attorno alla famiglia Romanasu per la scomparsa della piccola, meravigliosa, Andrea».