Auto contro la folla in Germania, decine di feriti (anche bambini)

Paura in Germania. Un’auto si è schiantata contro la folla di una parata di Carnevale a Volkmarsen, nello stato dell’Assia. La polizia ha parlato del ferimento di diverse persone, tra cui anche un bambino.

L’uomo alla guida è stato arrestato e adesso sono in corso le indagini per capire le cause dell’incidente.

Il giornale The Independent ha anche citato dei testimoni secondo cui il conducente si sarebbe lanciato sulla folla in maniera deliberata. La Polizia, al momento, non ha affermato se si sia trattato di un incidente o di un atto voluto.

Si è poi appreso che alla guida di una Station Wagon c’era un tedesco che avrebbe sfondato le barriere che isolavano la manifestazione. Inoltre, secondo l’emittente Hessischer Rundfunk, l’uomo avrebbe dato gas partendo da circa 30 metri di distanza. Un portavoce della polizia ha affermato che è ancora troppo presto per fare valutazioni sulle origini dell’incidente e ha invitato la popolazione e i media a non diffondere notizie non confermate.

A Volkmarsen vivono poco meno di 7mila persone.

Notizia in aggiornamento