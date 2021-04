Auto contromano, morti 2 anziani, il video drammatico dell’incidente

Due persone sono morte in un incidente stradale che si è verificato sulla strada statale 16 all’altezza dello svincolo per Fasano in provincia di Brindisi, in Puglia.

Uno scontro frontale tra una Mini e una Hyundai è stato fatale per una coppia di anziani. Le due vittime viaggiavano sulla seconda auto e hanno imboccato la statale contromano, scontrandosi con la Mini condotta da un ventenne, rimasto ferito ad una gamba nell’impatto. Sul posto le ambulanze del 118 e i carabinieri.

Sui social è stato anche condiviso il momento del terribile impatto: