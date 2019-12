Spaventoso incidente a Scorzè, comune di 19mila abitanti della città metropolitana di Venezia, in Veneto.

Un uomo di 45 anni è morto e un altro di 34 è in gravi condizioni: i due, intorno alle 11 di stamattina (domenica 29 dicembre) si trovavano a bordo di una Golf GTI che è finita fuori strada e, dopo essere finita in un canale di scolo, si è schiantata contro un albero (un platano posto al bordo della carreggiata), spezzandosi in due.

La vittima (il passeggero) e il conducente sono entrambi di Martellago, altro comune della città metropolitana di Venezia.

Sul luogo dell’incidente, in via Tito Speri, sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno estratto i due passeggeri dalla vettura. Il medico del Suem non ha potuto fare altro che constatare la morte del 45enne, mentre l’altro è stato prima stabilizzato sul posto dai sanitari.

Il conducente della Golf è stabilizzato dai sanitari e trasferito in ospedale. Al momento non si conoscono le generalità dei due coinvolti nell’incidente.

Sono stati segnalati rallentamenti alla viabilità.

Nella notte di Natale un’altra auto si è schiantata contro un albero, causando la morte di una donna di 34 anni, Ilaria Adriatico, a Foggia, soltanto due giorni dopo avere ricevuto la proposta di matrimonio. Il mezzo su cui si trovava a bordo, per cause ancora da accertare, è sbandata finendo fuori strada terminando la corsa con un violento impatto contro un albero.

