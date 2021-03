Autocertificazione di marzo 2021, il PDF da compilare

Dal 15 marzo 2021, la maggior parte del territorio italiano sarà in zona rossa.

Per spostarsi anche nel proprio Comune, in zona rossa è necessaria l’autocertificazione.

Da lunedì 15 marzo 2021 gran parte dell’Italia entrerà in zona rossa per via del nuovo decreto legge anti Covid. Ciò significa che, su gran parte del territorio nazionale, sarà necessario giustificare gli spostamenti, anche all’interno del Comune di residenza, utilizzando l’apposita autocertificazione.

Autocertificazione marzo 2021: le informazioni da inserire

Come sempre, nel pdf dell’autocertificazione è necessario inserire i propri dati anagrafici e gli estremi del documento di identificazione assieme al numero di telefono. Inoltre, è necessario dichiarare il motivo dello spostamento, specificando il luogo di partenza e il luogo di arrivo.

Firmando il documento, il dichiarante autocertifica di essere a conoscenza delle misure vigenti ai fini del contenimento del contagio da Covid-19 e relative alle limitazioni di spostamento sul territorio nazionale.

La firma dell’autocertificazione attesta anche la conoscenza di misure, limitazioni e ordinanze adottati dal Sindaco o dal Presidente di Regione.

