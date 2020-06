Il miglior esempio che si può fare quando si parla di interazioni tra esseri umani e volpi riguarda Il Piccolo Principe. A stupire in questo caso è una situazione che ha avuto luogo in Italia, per la precisione sui Monti Sibillini.

Una volpe sulla strada tra Pretare e Forca di Presta

L’uomo protagonista del video che ha fatto il giro del web stava percorrendo il tratto di strada che separa Pretare da Forca di Presta. Da un momento all’altro, si è trovato davanti a una volpe. Ha così preso una decisione: quella di fermare l’auto e di iniziare una conversazione con la splendida creatura.

Nel video si vede l’automobilista che si avvicina all’animale e che comincia a parlargli. “A tu per tu con me… Sei ferita?”: così inizia questa curiosa e tenerissima conversazione che, come sopra accennato, ha ricordato a molti l’atmosfera del Piccolo Principe e della volpe che l’ha addomesticato.

“Quanto sei bella…. vieni, vieni qua”: a questo punto, nel video si vede la mano dell’automobilista, che invita la volpe ad avvicinarsi raccomandandole però di non dargli un morso. “Se fai la brava ti do la merendina”.

L’automobilista si dirige così verso il veicolo, tornando con una crostatina al cioccolato che la volpe agguanta, dirigendosi verso il limitare del bosco per mangiarla. “Grazie eh”: con questa ironica espressione l’uomo si è rivolto all’animale intento a mangiare il dolce dono.

Su un altrettanto simpatico “Io vado, bambola, ciao” si chiude un video che è diventato virale e che dimostra come, anche sui massicci italiani, possano andare in scena situazioni degne di un romanzo.

