Un automobilista dell’Isola di Wight (Inghilterra) si è schiantato contro un palo dopo avere visto un ragno all’interno della sua auto.

Automobilista si schianta sul palo dopo avere visto un ragno nell’auto (FOTO)

L’uomo stava guidando su Kite Hill, Wootton, nel nord dell’isola lunedì scorso, 10 agosto, quando ha notato l’insetto.

Tuttavia, mentre stava tentando di rimuovere l’aracnide, ha distolto gli occhi dalla strada ed è finito per schiantarsi contro un palo. Fortunatamente, l’uomo non ha riportato ferite gravi.

In un post condiviso su Facebook, la polizia dell’Isola di Wight ha dichiarato: «I nostri colleghi hanno avuto un pomeriggio impegnativo. Attualmente hanno a che fare con questo veicolo su Kite Hill a Wootton, quindi tenetelo a mente quando passate da qui perché il traffico potrebbe essere leggermente più lento fino a quando questo veicolo non verrà rimosso».

E ancora: «Questo automobilista stava cercando di rimuovere un ragno dal suo veicolo al momento dell’incidente. Siamo lieti di comunicare che il conducente ha riportato soltanto lievi ferite a causa di questo incidente ma, come sempre, tenete gli occhi sulla strada perché ci sono molte distrazioni in giro in questo periodo dell’anno».

