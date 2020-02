Impegnato nella conduzione della 70esima edizione di Sanremo, Amadeus sta portando all’Ariston dei risultati straordinari per quanto riguarda gli ascolti (share così non si vedevano dal 2005). In questi giorni, sono tantissime le persone che si stanno facendo domande sulla vita privata del conduttore, chiedendosi per esempio dove viva.

Il padrone di casa di trasmissioni come I Soliti Ignoti abita da diversi anni a Milano. Lui e Giovanna Civitillo hanno scelto un appartamento a dir poco stupendo. La casa si trova in uno dei quartieri più avveniristici della capitale della moda, in un grattacielo costruito appositamente per Expo 2015. Con loro vive ovviamente anche José Alberto, il bambino – interista come il papà – che nel 2009 ha coronato con la sua nascita una storia d’amore nata durante le puntate de L’Eredità.

Vediamo i dettagli della casa nelle prossime righe!

Dove si trova la casa di Amadeus?

La casa di Amadeus – che è originario di Ravenna – e Giovanna Civitillo si trova in una zona di Milano vicina a Corso Sempione, al quindicesimo piano di un grattacielo stupendo. L’appartamento è ovviamente caratterizzato da numerose dotazioni tecnologiche. Per quanto riguarda invece le cromie, sono estremamente varie. Si passa dalla cucina, dove domina il viola, alla zona living, dove invece fa da padrone il bianco, “rotto” dalla presenza, sui muri, di diverse foto di famiglia.

La casa di Amadeus e Giovanna è all’insegna della creatività. Il bianco del living, infatti, è interrotto anche da un accessorio a dir poco originale, ossia una poltrona zebrata, mostrata orgogliosamente su Instagram.

Una vista mozzafiato

Un’altra caratteristica oggettivamente interessante della casa di Amadeus e Giovanna riguarda la vista. L’appartamento, in ogni sua stanza, consente infatti di godere di una visuale mozzafiato su Milano e su una delle zone più affascinanti del capoluogo lombardo, ossia City Life.

Spazi ampi, gusto eclettico e attenzione al particolare (come dimostra la foto della poltrona, nulla viene lasciato al caso), la casa di Amadeus – nel cui salotto c’è anche spazio per qualche partita di calcio improvvisata con il figlio José – non poteva che essere bellissima e situata in una delle zone che dimostrano come Milano, da qualche anno a questa parte, stia vivendo un vero e proprio rinascimento economico e culturale.

