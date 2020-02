Avete mai visto la casa di Cristiano Ronaldo? Ecco le immagini della sua fantastica dimora

La casa di Cristiano Ronaldo, a Torino, è tra le ville più costose in assoluto, una villa da Guinness dei primati, insomma. L’affitto (40 mila euro al giorno, un milione e 200 mila al mese) farebbe vacillare chiunque, tranne l’attaccante della Juventus.

‘Visitiamola’ e cerchiamo di capire cosa la rende così esclusiva. Non abbiamo a che fare soltanto con un giocatore fuoriclasse, ma un incentivo che fa lievitare il valore delle azioni della società calcistica. E la Juve sfrutterà il fattore CR7 a dovere.

Non si tratta quindi di avere solo una squadra più forte, pronta a sbaragliare le concorrenti in gara, ma di guadagnare di più. Si traduce in biglietti e abbonamenti venduti, sì, ma anche in un incremento in termini di sponsor e diritti tv.

Ecco allora perché una villa da capogiro. Ma andiamo nel dettaglio architettonico e logistico. Un aspetto non da poco, tanto per cominciare, è che non è visibile dall’esterno: schermata e blindata come un bunker, ma all’aria aperta e immersa nel verde, lungo Strada San Vito Revigliasco.

Si trova, poi, su una delle colline più suggestive ed esclusive nei dintorni di Torino, proprio accanto alla villa dove abita uno degli eredi Agnelli, la famiglia Elkan: il papà e la mamma di Lapo. È una villa antica, ristrutturata completamente da poco, nel rispetto delle ultime norme vigenti in materia di urbanistica e seguendo standard di altissima qualità.

La sua estensione è di circa mille metri quadri: grande, sì, ma ce ne sono di più mastodontiche. Certo, poi tutto dipende dai punti di vista: a potersi permettere una metratura e un affitto del genere sono davvero pochi eletti.

Soltanto la foresteria è di 200 metri quadrati. Ha una piscina al coperto, una sauna, una spa intera per potersi godere in assoluto relax i massaggi e per fare ginnastica. Attenzioni fondamentali per la forma fisica di uno sportivo del calibro di Cristiano Ronaldo, ritenuto dagli addetti ai lavori il migliore giocatore di sempre.

La condivide con Georgina Rodriguez, ieri sera sul palco del Festival di Sanremo 2020 e ammirata dal suo compagno in platea, e con i figli. Le foto su Instagram – dalle quali possiamo carpire indizi utili sull’arredamento scelto – scattate a casa di Cristiano Ronaldo, ritraggono i sorrisi di una delle coppie più invidiate del web con i figli sempre accanto.

