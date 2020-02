Avete mai visto la casa di Maria De Filippi? Una casa ai Parioli insieme al marito Maurizio Costanzo

La casa di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo è stata presentata agli italiani durante una puntata di Che Tempo Che Fa, programma tv condotto da Fabio Fazio. Un’intervista doppia, andata in onda nel 2018, nella cornice della loro bella dimora. I più attenti sicuramente avranno notato l’arredamento curato e ricercato.

I due appaiono sempre innamorati, uniti come il primo giorno e vivono in un meraviglioso quanto spazioso appartamento ai Parioli, uno dei quartieri più ricercati e chic di Roma. Il preferito dai vip.

Il video che ha come set casa loro è davvero un documento raro: in genere i due, infatti, sono davvero riservati e non lasciano libero accesso alla loro intimità casalinga molto facilmente. Il profilo Instagram della conduttrice ci mostra solo un paio di foto, il resto riguarda solo la carriera e gli impegni lavorativi.

Allora diamo una sbirciatina e analizziamo alcune delle stanze nelle quali ci viene dato il permesso di entrare. Maria De Filippi fa un piccolo tour, mostrando la cucina. Maurizio Costanzo, invece, si lascia intervistare nel suo studio, elegantissimo, circondato da antiquariato e un arredamento ricercato.

Scrivania in legno massiccio, piante ornamentali, divano bianco e un mobile, forse anche dell’argenteria sullo sfondo dell’inquadratura. Oltre alla possibilità di entrare nella casa di Maria De Filippi e marito, veniamo a conoscenza di qualche dettaglio personale.

Maurizio, infatti, nonostante la dieta ferrea, scende a patti con la nutrizionista che gli concede qualche strappo alla regola goloso (di tanto in tanto). Ecco quindi che la moglie ci accompagna in cucina, passando per un corridoio elegante e bianco, sobrio e raffinato. Quadri alle pareti e tappeto persiano che segna quasi la strada.

La cucina è luminosa, moderna, con mobili in legno e un frigo di tutto rispetto, dove Maurizio custodisce le confezioni di gelato come fossero un tesoro nascosto. L’appartamento è molto ampio: ci sono anche le camere da letto, due, per fare in modo che possano dormire senza essere disturbati. Ormai da molto tempo.

Niente paura però! Non sono in rotta di collisione anzi. Vogliono solo ognuno i propri spazi per potersi godere la vita di coppia quando ne hanno più voglia. Maurizio Costanzo, infatti, ama guardare la tv fino a tarda notte, a volte anche fino al mattino.

