Avete mai visto la casa di Tiziano Ferro? Ecco dove vive con il marito

NUMERO 1 in USA !!!🇺🇸 “Si” il disco di Andrea Bocelli che include “Amo soltanto te”, la canzone scritta da Ed Sheeran, M. Sheeran e…da me 😃 Gioia e gratitudine sconfinate! BILLBOARD NUMBER 1 album in The USA 🇺🇸!!! “Si” Andrea Bocelli, including the song “AMO SOLTANTO TE” written by Ed Sheeran, M. Sheeran…and me 😃 INFINITE JOY AND GRATITUDE ! Número 1 en USA!🇺🇸 “Si” El disco de Andrea Bocelli que incluye el tema “Amo soltanto te” compuesta por Ed Sheeran, M.Sheeran…y yo 😃! Inmensa gratitud!!!❤️💜