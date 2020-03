Alessia Marcuzzi, una delle più celebri conduttrici del palinsesto televisivo italiano, non manca mai di dimostrare sui social l’amore che prova per la sua famiglia allargata. Tra uno scatto dei figli Tommaso e Mia – il primo è nato dalla storia con Simone Inzaghi, mentre la seconda è frutto dell’amore con Francesco Facchinetti – la conduttrice di Temptation Island Vip ha regalato ai suoi tantissimi follower anche una foto della madre Antonietta, detta Tony.

La bellissima mamma di Alessia Marcuzzi

La foto postata da Alessia Marcuzzi ritrae la signora Antonietta su una spiaggia portoghese. Lo scatto, che a quanto scrive la conduttrice romana è stato fatto dal padre, vede la signora, classe 1950, con gli occhiali da sole, i capelli al vento e il mare sullo sfondo.

A rendere ancora più speciale l’istantanea ci pensa il sorriso, commentato con parole stupende da tantissimi follower, alcuni dei quali VIP (p.e. Cristina Parodi). Come già detto, la signora Antonietta è nata nel 1950. Quest’anno compie quindi 70 anni.

Anche lei è attiva su Instagram. Sul suo account @tonydonatelli1950 ha però pubblicato solo tre foto. La prima la ritrae in costume a Formentera nel 2015 – il fisico è bellissimo e non c’è da sorprendersi se si pensa a quello della figlia – la seconda, invece, è la veduta di un tramonto su Formentera, mentre la terza la ritrae in compagnia del marito.

Alessia Marcuzzi: i progetti per il futuro

Come ben si sa, Alessia Marcuzzi non condurrà la prossima edizione de L’Isola dei Famosi. La conduttrice non rimarrà certo con le mani in mano. Non dimentichiamo infatti che la Marcuzzi è anche una navigata imprenditrice e che diversi anni fa ha lanciato una linea di borse.

Ora, come rivelato da lei stessa nel corso di un’intervista a Grazia, è pronta a lanciarne una di prodotti di bellezza dal nome LUCE. Inoltre, ispirandosi a Gwineth Paltrow, ha rinnovato la redazione del suo blog creando una squadra tutta al femminile.

