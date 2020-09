Bambino di 4 anni investito e ucciso da uno scuolabus

Dramma a Castagneto Carducci, frazione di Donoratico, comune in provincia di Livorno.

Un bambino di 4 anni è morto, investito da uno scuolabus, mentre si trovava in bicicletta. Il piccolo era sceso dal marciapiede e si era gettato in strada, cogliendo di sorpresa la mamma che era con lui. L’incidente è avvenuto tra via Mazzini e via Veneto, davanti a una scuola.

Sul posto la Polizia municipale e i Carabinieri. I soccorsi, purtroppo, giunti sul posto non hanno potuto fare altre che constatare il decesso del piccolo.

Sandra Scaprellini, sindaco di Castagneto Carducci, ha affermato: «Una fatalità incredibile, un dolore fortissimo. Ora non possiamo far altro che stringerci attorno a questa famiglia. Impossibile dire altro per una tragedia che colpisce un’intera comunità».

