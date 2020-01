Ex inquilini della Casa Bianca, Barack e Michelle Obama sono anche una coppia estremamente affiatata, che non manca mai di dimostrare il sentimento forte che li unisce. L’ultimo esempio in ordine di tempo risale a venerdì 17 gennaio, giornata che ha visto l’ex Presidente degli Stati Uniti pubblicare su Instagram un dolcissimo post per fare gli auguri alla consorte nel giorno del suo 56esimo compleanno.

In ogni scena, sei la mia star

Sposati da più di vent’anni e genitori di Sasha e Malia, gli Obama sono un esempio di coppia che, più passano gli anni, più appare unita. A dimostrarlo ci pensa anche la loro tendenza a non dimenticare gli anniversari importanti.

Barack ha celebrato ieri quello del compleanno della moglie pubblicando sul suo profilo Instagram – il seguitissimo @barackobama – un post caratterizzato dalla presenza di quattro foto in bianco e nero che ricordano gli scatti che escono dalla macchina delle fototessere.

I due sono gli unici protagonisti e sono ritratti assieme in pose tanto tenere quanto scherzose. Nella prima foto Michelle abbraccia dolcemente il marito, mentre nella seconda lui le dà un bacio sulla guancia. Il terzo scatto li vede fare un’espressione buffa mentre lui fa il segno della vittoria con le dita. Nel quarto va in scena un abbraccio che, ai più esperti delle vicende della coppia, può ricordare in qualche modo la meravigliosa foto che, nel 2012, è stata utilizzata per annunciare sui social l’inizio del secondo mandato alla Casa Bianca. A corredare il tutto la caption, tanto semplice quanto d’impatto “In every scene, you are my star”.

I commenti degli utenti

Gli utenti hanno accolto con grandissimo entusiasmo il post con cui Barack Obama ha fatto gli auguri all’amore di una vita e madre delle sue figlie. Le quattro foto pubblicate dall’ex numero uno della Casa Bianca hanno fatto non a caso il pieno di like, superando il milione nei primi 30 minuti online. Non sono mancati i commenti all’insegna dei complimenti per la capacità di essere sempre pronti a dimostrare il loro amore.

Come precedentemente ricordato, gli Obama utilizzano spesso i social per raccontare e celebrare i momenti importanti della loro bellissima storia d’amore. Il primo Presidente USA afroamericano (e Nobel per la Pace) lo ha fatto anche lo scorso novembre, quando la coppia ha celebrato i 27 anni di un matrimonio dal quale sono nate due figlie e che, superato il traguardo delle nozze d’argento e archiviata l’avventura alla Casa Bianca, va avanti con il vento in poppa, all’insegna di un amore immenso che traspare anche dalle foto social.

