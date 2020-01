Barbara D’Urso e Taylor Mega sono ai ferri corti: cos’è successo

A volte sono come madre e figlia, a volte come sorelle, volte come cane e gatto. Barbara D’Urso e Taylor Nega. Nemiche e amiche in televisione e fuori dalla ribalta delle telecamere.

Sarebbe bello sapere cosa si dicono quando s’incontrano a luci spente. Intanto tra le due, nel gioco delle parti in cui Barbarella invita la influencer nei suoi programmi, è scoppiata una polemica.

Vera? Finta? Chi può dirla? La regola che ci accompagna sempre è che «la tv non è la verità» e che in genere è tutto scritto da degli autori. Ma approfondiamo il caso e immaginiamo che sia reale.

A scatenare la polemica il più classico dei diti medi – arte in cui la Mega è specializzata in molti suoi post – che da una fotografia pubblicata su Instagram pare che l’influencer abbia fatto verso la polizia. O, meglio, verso una camionetta della polizia. Appreso la cosa Barbara non ci ha visto più e ha deciso di tagliare l’intervento della Mega con un rimprovero pubblico.

Tutto finito? No, perché la Mega è un po’ come Fabrizio Corona, e si vendica tramite i suoi strumenti. E Instagram è la sua arma migliore. Così, in un video ha replicato: «È un mese che mi rompono il ca**o di andare in tv e io non ci voglio andare perché sto lavorando ad altri progetti, oggi mi chiamano e mi dicono ‘vieni e fai la dichiarazione che per un po’ non vai in tv perché ti stai impegnando su altri progetti e tu mi vieni a dire ‘non ti chiamiamo per un po’ in tv perché hai fatto quest’azione?».

E ancora: «Ero io che avevo detto che non ci volevo venire perché mi volevo prendere un periodo di pausa e concentrarmi su altre cose, anche perché non sono presa in considerazione per come vorrei essere presa e oggi mi è stata ribaltata la cosa così. Io ero d’accordo con gli autori, io sono allibita, non ho parole. Non so se pubblicare le conversazioni con gli autori, adesso me ne sbatto le palle parlo perché è allucinante questa presa di posizione di Mediaset nei miei confronti, non ho parole». Parole dure, di una donna piena di rabbia.

Tornando alla foto ha detto: «Il gesto è rivolto a chi mi sta di fronte ovvero ai miei numerosi hater e non certo alle forze dell’ordine che raffigurate alle mie spalle sono simbolo di protezione nei miei confronti».

Intanto, la Mega ha tolto l’immagine, per evitare altri equivoci e ha reso privato il suo profilo. Non proprio una furbata, visto che la signora è seguita da oltre un milione di follower. Ma, forse, tutto questo calmerà le acque agitate che collegano la regina della televisione con quella dei social italiani.

