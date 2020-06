Barbara D’Urso in onda con una mano ustionata e un guanto di pizzo

Barbara D’Urso è andata in onda con il suo Live con una mano ustionata. La puntata è stata a dir poco vivace e ha per esempio visto la proiezione delle immagini del matrimonio a Zanzibar tra Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali (nozze che non hanno valenza giuridica in Italia e che sono state celebrate con rito masai).

La puntata di domenica 21 giugno, che è stata l’ultima per il fortunatissimo show (prolungato proprio per via degli ascolti eccellenti), ha visto la conduttrice andare in onda con la mano fasciata da un guanto in pizzo. Come mai? Per via di un’ustione di secondo grado.

La rivelazione su Instagram

La rivelazione sull’incidente è arrivata dalla D’Urso stessa nei giorni scorsi. Con un video sul suo profilo Instagram, girato tenendo in mano un buon bicchiere di vino, Barbara D’Urso si è confidata con i suoi follower.

“Ci ho pensato se dirlo o no, ma dato che domenica sarò così in diretta ho pensato di avvertirvi prima”: così si è espressa Barbara D’Urso, mostrando la mano fasciata per via di un’ustione. Come specificato dalla conduttrice stessa, l’incidente che l’ha provocata è avvenuto mercoledì 17 giugno.

Nel video, Barbara D’Urso ha fatto presente che, inizialmente, la situazione sembrava meno grave, motivo per cui aveva pensato di non dire niente. Le cose, però, sono andate diversamente e la D’Urso è andata in onda con un guanto in pizzo nero sulla mano fasciata.

Come sopra accennato, ieri è stata l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso. La conduttrice, sottolineando il periodo particolare attraversato durante questa edizione, ha ringraziato Pier Silvio Berlusconi, sottolineando il profondo amore del secondogenito dell’ex Cavaliere per il suo programma.

