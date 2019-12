Barbara D’Urso potrebbe condurre Sanremo versione Mediaset: ecco l’indiscrezione

Barbara D’urso potrebbe condurre una speciale kermesse musicale, molto simile al ben più noto Festival di Sanremo, sulle reti del biscione. E’ questa la clamorosa indiscrezione che si legge dalle pagine del Settimanale Vero. A quanto sembra, quindi, gli alti dirigenti Mediaset starebbero pensando a lanciare un nuovo show con Barbara D’Urso.

La Barbara Nazionale non ha ancora detto nulla a riguardo. Dal suo profilo Instagram si nota come, al momento, non sembra pensare molto al lavoro… anzi! Questo periodo di feste la sta aiutando a staccare la spina e a ricaricare le batterie per le nuove future conduzioni.

Il 2020 per Barbara sembra quindi un anno ricco di impegni. Ricordiamo che oltre a questa presunta nuova conduzione riguardante il nuovo festival musicale targato Mediaset, Barbara sarà sicuramente impegnata con la nuova edizione del Grande Fratello 2020.

Non si conoscono al momento ulteriori dettagli e non resta altro che aspettare altri rumors e magari una conferma ufficiale da parte di Mediaset.

Barbara D’Urso: “Personaggio più influente del decennio”

Ma questa non è l’ultima notizia che riguarda la nostra Barbara. Un sondaggio, lanciato dal Corriere della Sera, nato per scoprire quali sono stati i volti che hanno lasciato il segno più importante negli ultimi 10 anni, l’ha incoronata vincitrice con il 47,8% delle preferenze.

La nota conduttrice ha superato Lilli Gruber, che è arrivata seconda e Maria de Filippi che si è posizionata sul terzo gradino del podio.

Intervistata dal Corriere ha rivelato:”È assurdo, incredibile. […] Per me era impossibile, giuro impossibile. Avevo letto gli altri nomi e ce ne erano di molto forti: sono onoratissima del risultato. Il fatto che siano arrivati tanti voti, poi, è segno che la televisione, in particolare quella generalista, interessa ancora molto. Ne sono felice visto che voglio lavorarci ancora un altro po’.”

E’ evidente quindi come Barbara D’Urso sia diventata un punto di riferimento in casa Mediaset che non vede l’ora di farle fare il maggior numero di show possibili. La vedremo quindi alle prese del nuovo Festival di Sanremo targato Mediaset? Non ci resta che attendere…

