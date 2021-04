Barbara D’Urso pronta a sbarcare in RAI? L’indiscrezione

L’indiscrezione è stata lanciata da Dagospia

Secondo il sito di Roberto D’Agostino, Pier Silvio Berlusconi sarebbe stanco dei programmi della conduttrice campana.

Lei sarebbe pronta a sbarcare in RAI.

Barbara D’Urso pronta a sbarcare in RAI? Secondo Dagospia, la conduttrice campana sarebbe pronta a lasciare Mediaset per tornare, dopo tanti anni, a lavorare da Mamma Rai.

I motivi del (probabile) addio

Come mai Barbara D’Urso, da anni volto di Canale 5, sarebbe pronta a lasciare l’azienda di Cologno? I motivi di questa decisione sarebbero legati al clima sempre più difficile che si respira tra i corridoi di Mediaset.

A quanto pare, Pier Silvio Berlusconi sarebbe stufo dei programmi della conduttrice campana. A dimostrazione di ciò, si può chiamare in causa la chiusura anticipata di Live – Non è la D’Urso, il programma della domenica sera che si è concluso lo scorso 28 marzo.

Un ruolo nella decisione della D’Urso – per ora non confermata né da lei né dall’azienda – lo avrebbe anche, sempre secondo Dagospia, la clausola messa in primo piano da Maria De Filipppi, che avrebbe ottenuto dall’azienda la proibizione per Barbara D’Urso di parlare dei suoi programmi durante le trasmissioni che conduce.

Non resta quindi che attendere per vedere se si concretizzerà quello che, se dovesse diventare realtà, sarebbe una vera rivoluzione in casa Mediaset.

