Barbara D’Urso querela Naike Rivelli, ecco perché (VIDEO)

Barbara d’Urso ha deciso di querelare Naike Rivelli. A parlare di quanto è accaduto è la figlia dell’attrice iconica Ornella Muti. La regina della televisione italiana, infatti, non si è mai espressa in merito. Sui social la Rivelli ha annunciato che è disposta a ricorrere alle vie legali per risolvere la situazione e ha raccontato la sua versione della storia.

La ragione per cui Barbara D’Urso avrebbe sporto denuncia dei confronti di Naike Rivelli sarebbe legata a una questione di visibilità. Infatti, l’avrebbe diffamata rivelando un presunto amante in casa Mediaset. Nonostante nulla sia stato ancora confermato dalla conduttrice di Canale 5, pare che le motivazioni siano legate proprio a un fatto del genere, c’è chi è pronto a metterci la mano sul fuoco.

Naike Rivelli, di contro, non ha nascosto la sua sorpresa quando ha saputo cosa aveva deciso di fare la D’Urso. Le rimprovererebbe, infatti, di non aver cercato nemmeno un’occasione di confronto. Si difende, inoltre, spiegando che lei avrebbe solo riportato un gossip già pubblico, peraltro senza infangare il nome di nessuno.

«Io sono del parere che una giornalista vera dovrebbe mettersi in gioco»: ha dichiarato la figlia di Ornella Muti, parlando di quanto accaduto con Barbara D’Urso. Non è rimasta per nulla contenta, e c’è da crederle, del fatto che abbia optato subito per una strada così drastica.

«Dovrebbe parlare pubblicamente e apertamente, non di certo mandare letterine con i carabinieri»: ha concluso la Rivelli sui social. Adesso non ci resta che attendere l’eventuale replica di una delle conduttrici più seguite della televisione italiana. Chissà che non escano fuori altri dettagli che spieghino meglio le ragioni di un gesto così forte. Non è da escludere, però, che sceglierà ancora la via del silenzio stampa.

