Barbara D’Urso, rivedremo la conduttrice su Mediaset?

“La signora D’Urso è stata assolutamente rinnovata per le prossime stagioni”. Lo ha annunciato Pier Silvio Berlusconi che, alla presentazione dei palinsesti Mediaset, ha spiegato che il contratto alla nota conduttrice “è già stato rinnovato”. “Farà Pomeriggio 5 – ha aggiunto l’ad di MFE – È una grande protagonista con tante ore di volo e sicuramente avrà altri programmi”.

Tante conferme, alcune novità e ritorni come La Talpa e Mai Dire Gol.

“Siamo il primo broadcaster europeo per share di ascolti sulle 24 ore con una quota del 34,7%, il secondo è Mediaset Espana con il 28,2%”, ha sottolineato l’AD Pier Silvio Berlusconi, “e con oltre 10mila ore di prodotto siamo il broadcaster che produce di più”.

Regina incontrastata dei palinsesti Mediaset resta Maria De Filippi coi quattro programmi Uomini e donne, Tú sí que vales, C’è posta per te e Amici. Su Canale 5 sono previste in primavera delle puntate per celebrare il programma cult Mai Dire Gol che, nel 2023, compirà 33 anni. Torna anche Zelig e il reality game La Talpa con la produzione affidata alla Fascino di Maria De Filippi.

Confermati L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip, con doppio appuntamento settimanale. Piero Chiambretti debutterà in prima serata su Canale 5 con Talentissimo Me, un programma con i bambini.

Sempre su Canale 5 Michelle Hunziker tornerà in autunno con un nuova serie evento, mentre, come già anticipato, Barbara d’Urso sarà sempre alla guida di Pomeriggio 5. Su Canale 5 sbarcano Pio e Amedeo con Emigratis. Sarà invece Federica Panicucci a sostituire Nicola Savino alla conduzione del talent Back To School su Italia 1. Sul fronte fiction, arriva “Viola come il mare” con l’attore turco Can Yaman e Francesca Chillemi.

