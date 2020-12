Barbara D’Urso: “Scendere in politica? Prima o poi lo farò”

Barbara D’Urso in politica. E perché no? Lo ha svelato la stessa conduttrice in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi.

«Votavo per il Partito comunista – ha detto la conduttrice 62enne – quando c’era il comunismo, ero di sinistra. Ancora oggi continuo a essere dalla parte del popolo… Mi hanno chiesto mille volte di scendere in politica, prima o poi lo farò».

Intanto, c’è dell’altro oltre alla televisione? Sì: «è arrivato un copione pazzesco. Ho molta voglia di tornare a recitare».

Quindi, dopo avere rivestito i panni della Dottoressa Giò nel 2019 (la Serie TV che l’ha consacrata al grando pubblico negli anni 90), ci potrebbe essere una nuova fiction all’orizzonte.

Infine, a proposito di vita privata, Barbara D’Urso ha detto: «La classifica dei valori nella vita per me è: al primo posto i figli, al secondo a pari merito la famiglia e l’amicizia, che viene prima di qualunque fidanzato… In questo momento non c’è nessuno che mi fa battere il cuore, però lo vorrei. Ed è un momento dove ho un “sacchissimo” di corteggiatori. Penso che presto prenderò una decisione…».

LEGGI ANCHE: Casadilego, chi è la vincitrice di X Factor 2020.